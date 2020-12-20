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Aktüel Malatya'da evlerden demir kapı ve pencere çalan iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Malatya'da evlerden demir kapı ve pencere çalan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:03:23 -
Malatya'da evlerden demir kapı ve pencere çalan iki şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da evlerden demir kapı, pencere ve çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki iki evden 4 demir kapı, 3 demir doğrama kapı, 3 pencere, 1 demir pencere korkuluğu, 1 tezgah profili ve 1 su saati ile çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkallerini belirledikleri iki şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldığı yaklaşık 4 bin 500 lira değerindeki malzemeler ise müştekilere teslim edildi.

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