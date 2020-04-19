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Aktüel

Malatya’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya’da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

2020-04-19 20:23:24 -
Malatya’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya’da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesinde 4 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.


Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yan çatıya sıçrayan alevlerde büyümeden söndürüldü. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yangında dumandan etkilenen bir kişi de 112 sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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