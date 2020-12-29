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Aktüel Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
Aktüel

Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:42:24 -
Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

MALATYA (AA) - Malatya'da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda T. (38) ile kocası Mehmet T. (40) arasında tartışma çıktı.

Bu sırada eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda T, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve "uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması" suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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