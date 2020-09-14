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Aktüel Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aktüel

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:06:32 -
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şevki Coşkun'un (55) kullandığı 44 HV 443 plakalı traktör ilçeye bağlı Kocaözü Mahallesi Karaağaç mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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