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Aktüel Malatya'da, depremde hasar gören evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Aktüel

Malatya'da, depremde hasar gören evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:24:16 -
Malatya'da, depremde hasar gören evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve yıkılmak üzere olan evden, su saatlerini çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, F.K, Göztepe Mahallesi'nde depremden dolayı zarar gören ve yıkılmak üzere olan iki katlı müstakil evindeki su saatlerinin çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.

Battalgazi Polis Merkezi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. yakalandı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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