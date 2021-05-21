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Malatya'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
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Gündem Malatya'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Gündem

Malatya'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

AFAD, Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 19:36:00 -
Malatya'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlar sokaklara indi

AFAD verilerine göre saat 19.06'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi.

4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi.

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