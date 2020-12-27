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Aktüel Malatya'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Aktüel

Malatya'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:55:30 -
Malatya'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

MALATYA (AA) - Malatya'da sürü halindeki dağ keçileri görüntülendi.

Beydağı eteklerinde, yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor.

Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleriyle sürü halinde görüntüleme fırsatı buldu.

Yerleşim yerlerine yakın bölgelere inen dağ keçileri, Beydağı'nda kar yağışının olmadığı alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

İnönü Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörü ve Doğa Sporları Eğitmeni Fatih Mehmet Çubuk, AA muhabirine, dağ keçileriyle karşılaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yaban keçileriyle karşılaştığında hemen kamerasını açıp kaydetmeye başladığını aktaran Çubuk, şunları kaydetti:

"Doğa sporlarıyla ilgilenen İnönü Üniversitesinde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın arasında doğa bilincini yaymaya ve doğa konusunda daha duyarlı olmaları konusunda doğa eğitimleri veriyorum. Bu görüntüler bizim için ders niteliğe. Uzun yıllardır gittiğim bu bölgede oluşan bilinç sayesinde bu keçileri görmeye başladık. Doğaya saygılı olursan ve ona iyi davranırsan mutlaka karşılığı görüyorsun. Biz bu keçileri gördüğümüzde onları olabildiğince ürkütmemeye ve rahatsız etmemeye çalıştık. Doğaya ve doğada yaşayanlara saygılı olalım."

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