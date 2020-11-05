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Aktüel Malatya'da çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor
Aktüel

Malatya'da çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor

Darende ilçesinde 7 bin dönüm arazide ekili şeker pancarından 35 bin ton hasat bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:17:26 -
Malatya'da çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde şeker fabrikasında işlenmek üzere üretilen pancarın hasadına devam ediliyor.

Başdirek Ovası'nda çiftçiler tarafından devlet desteğiyle 7 bin dönüm alana ekilen şeker pancarının toplanmasına başlandı.

Hasattan elde edilen ürünler ise Malatya Şeker Fabrikasına teslim ediyor.

Tarlalardan sökülen pancarın fabrikada şekere dönüştürülmesiyle ekonomiye 15 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Şeker pancarı üreticisi Abdullah İçli, bu yıl ekim yapılan 7 bin dönümlük alandan yaklaşık 35 bin ton pancar rekolte beklediklerini söyledi.

Başdirek Ovası'nda bölgenin şeker oranı yüksek ve kaliteli şeker pancarını ürettiklerini ifade eden İçli, "Gelecek yıl sulanabilir arazilerin artmasıyla rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyoruz. Bizim ekim sahamızın avantajı şeker oranının yüksek olması. 19-20 polar seviyesinde şeker elde ediyoruz." dedi.

İçli, pancar sökümü ve nakliyesinin aralık ayı sonuna kadar süreceğini kaydetti.


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