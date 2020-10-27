Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak'taki bir apartmanda oturan Ömer Güven'den (46) bir süre haber alamayan iş arkadaşı M.K.F, birlikte kullandıkları evi kontrol etmeye gitti.
M.K.F, kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdiği evde iş arkadaşı Güven'in hareketsiz bulunca polisi aradı.
Eve gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Güven'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.