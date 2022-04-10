Malatya'da bir deprem daha!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Pütürge'de dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.