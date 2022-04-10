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Gündem Malatya'da bir deprem daha!
Gündem

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 19:18:00 -
Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Pütürge'de dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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