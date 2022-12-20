Malatya'da belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Malatya'da belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı belediye otobüsü, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde F.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki E.B, O.G, İ.Y, İ.M, A.Ö. ve A.Y. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.