Malatya’da baston görünümlü silah ele geçirildi
Malatya'da yapılan çalışmalarda; 3 adet av tüfeği, bir adet baston görünümlü silah ile 126 adet elektronik sigara ele geçirilirken 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Polis, Merkez Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı.
Aramada, 3 adet av tüfeği, bir adet baston görünümlü silah ele geçirildi.
Öte yandan kentte yapılan başka bir çalışmada 126 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Söz konusu olaylarla ilgili 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. (İLKHA)