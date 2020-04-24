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Aktüel

Malatya'da Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı

2020-04-24 10:48:04 -
Malatya'da Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ettiği iddia edilen iki şüpheliyi yakalamak amacıyla Akçadağ ve Battalgazi ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliler A.Ö. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki şüpheli adli mercilere sevk edilecek.

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