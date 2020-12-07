Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.