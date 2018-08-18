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Malatya'da asansör zemine çakıldı: 4 kişi yaralandı

Malatya’da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:21
Malatya'da asansör zemine çakıldı: 4 kişi yaralandı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tecde Mahallesi Gülay Sokak’ta bir apartmanın altıncı katında asansör kabini henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı zemine düştü. Olayda asansör içerisinde bulunan H.A.,S.A.,M.A. ile F.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgi inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:21
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