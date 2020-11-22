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Aktüel Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü
Aktüel

Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü

Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu ölen 56 yaşındaki oğlu Mustafa Gürbüz'ün acı haberini alan 78 yaşındaki Nezik Gürbüz de kalp krizi geçirerek vefat etti - Mustafa Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:23:04 -
Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acı haberini alan anne, 1 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Yenice Mahallesi'nde yakınlarının nikah törenine katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada aniden rahatsızlanıp yere düştü.

Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürbüz'ün vefat haberini alan annesi Nezik Gürbüz (78) de oğluna ait evde 1 saat sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Anne ve oğul Gürbüz, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, Mustafa Gürbüz'ün nihah töreninde oyun oynarken kalp krizi geçirdiği anlar bir yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Gürbüz'ün oynamayı bıraktığı sırada yere düşmesi görülüyor.

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