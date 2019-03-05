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Malatya'da akıl almaz olay! Tren raylarını çalarak kazalara davetiye çıkaran hırsızlar salıverildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tren raylarını çalarken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Rayları çalarak kazalara davetiye çıkaran hırsızlar, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

05 Mart 2019 Salı 19:11
Malatya'da akıl almaz olay! Tren raylarını çalarak kazalara davetiye çıkaran hırsızlar salıverildi

Malatya’da tren raylarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Rayları çalarak demiryolunda kazalara da davetiye çıkaran şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde TCDD Tren Garı yakının devriye gezen jandarma ekipleri tren raylarının kenarında 3 erkek şahsın demir rayları kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı.

Kamyonette yapılan incelemede 3 adet 5 metre uzunluğunda demir ray bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler Ö.Y.B, O.E ve K.T. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Serbest kaldılar

Olaydan demiryolu yetkilileri de bilgilendirilirken, sorguları tamamlanan 3 şüpheli daha sonra mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:11
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