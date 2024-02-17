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Gündem Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Gündem

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-02-17 22:51:00 -
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da yerin 12 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Darende ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu. AFAD depremi son dakika olarak duyurdu.

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte AFAD'ın paylaşımı


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