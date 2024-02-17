Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da yerin 12 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Malatya'da yerin 12 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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