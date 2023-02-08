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Gündem Malatya’da -3 derecede enkaz altında çalışmalar devam ediyor
Gündem

Malatya’da -3 derecede enkaz altında çalışmalar devam ediyor

Malatya’da depremin üçüncü gününde -3 derecede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 20:33:00 -
Malatya’da -3 derecede enkaz altında çalışmalar devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin 3’üncü gününde Malatya’da enkaz çalışmaları devam ediyor.

Özalplar Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın çökmesinin ardından ekipler -3 derecede zorlu şartlar altında enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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