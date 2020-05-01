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Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

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Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:57:09 -
Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

Malatya’da 2 mezrada, yeni korona virüs (Covid-19) hastalığı konusunda yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan Mezrasında korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde mahallede yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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