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Aktüel

Malatya’da 2 mezra karantina altına alındı

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iki mezra karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:16:35 -
Malatya’da 2 mezra karantina altına alındı

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iki mezra karantina altına alındı.



Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi ’Kalenderler Mezrası ve Köleler Merkez Mezrası’nda’ korona virüs salgını nedeniyle 17 Haziran 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." denildi


Söz konusu mezralara giriş ve çıkışın 14 gün yasaklandığı belirtildi.

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