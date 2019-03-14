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Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un pes etmeye niyeti yok

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 22.

14 Mart 2019 Perşembe 12:56
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un pes etmeye niyeti yok

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 22. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar devam ediyor.


BAL 2.Grup’ta Sivas temsilcisi Şarkışla Belediyespor ile birlikte kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veren Malatya ekibi, haftayı kayıpsız geçerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Şanlıurfa Belediye maçının hazırlıklarına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı çalışmayla devam eden Yeşilyurt’ta eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenman öncesi İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.


“Bu hafta itibariyle farklı sonuçlarınalınabileceğini düşünüyorum”


Palancı telafisi olmayan maçlara çıktıklarını kaydederek, “Bu sezon Şarkışla takımıyla birlikte örneğine az rastlanır bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şuanda maç başı galibiyet ortalaması olarak 2.80’ler dolayında olmamıza rağmen ne gariptir ikinci sıradayız. Tabi burada Şarkışla’nın ortaya koyduğu olağanüstü performansı da unutmamak lazım. Diğer gruplarla bizim grubu kıyasladığımızda ortaya oldukça ilginç bir tablo çıkıyor. Biz şuan ki durumumuzla bir çok grupta puan farkıyla lider durumdayız. Ancak kendi grubumuzda 4 puan farkla ikinciyiz. Biz sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olmak istiyoruz. Şampiyon oluruz veya olmayız. Bu saygı duyulması gereken mücadelemiz ligin sonuna kadar devam edecek. Ancak ligin de henüz bitmediğini ve bu hafta itibariyle farklı sonuçların alınabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:56
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