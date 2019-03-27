0553 313 94 23

Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de lider Şarkışla takımını farklı yenerek iddiasını ortaya koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:04
Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de lider Şarkışla takımını farklı yenerek iddiasını ortaya koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.


Hayati Palancı yönetiminde son yılların en başarılı sezonunu yaşayan Malatya ekibinde, Şarkışla karşısında alınan 4-0’lık galibiyet sonrası yönetimin şampiyonluk primlerini güncellediği öğrenildi. Son haftalarına girilen BAL’da 3 puan farkla ikinci sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yönetimin Palancı ve öğrencilerine doping etkisi yapacak bir şampiyonluk primi açıkladığı ifade ediliyor. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin bu sezon galibiyet ortalamasını 2,80’de tutarak, büyük bir başarı tablosu ortaya koyan Hayati Palancı ve ekibiyle yeni sezon için de anlaşmayı düşündüğü belirtiliyor. Önümüzdeki sezon için tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşmayı düşünen yönetimin, imza için sezonun tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da liglere verilen yerel seçim arasından dolayı futbolculara bugün itibariyle 5 gün izin verildiği belirtildi.


Takım aranın ardından Elbistan Belediyespor maçı hazırlıkları için yeniden toplanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet büyüklerinin adını kullanıp 20 vatandaşı dolandırdı
    1. Devlet büyüklerinin adını kullanıp 20..
    2. Üniversite öğrencilerine ‘kariyer için..
    3. Iğdır'da 468 sandıkta 123 bin seçmen..
    4. Cenk tosun kimdir? Kaç yaşındadır?
    5. Çocuk terörist itiraf etti! "Örgüte..
    6. ASAT Kaş’ın içme suyu sorununu çözdü
    7. GÖRÜŞ – Katolik Kilise’sinde mızrak..
    8. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi..
    9. Çankırı'da 155 bin 145 seçmen oy..
    10. Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya..
    11. Kapılarını ilk kez açtılar! Türk..
    12. Gaziantep Ülkü Ocaklarının yeni..
    13. Gümüşhane'de 607 sandıkta 122 bin 436..
    14. Başkan Görmez, halaylarla karşılandı
    15. Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık..
    16. Elektriğe son dakika zam var mı?..
    17. Elazığspor’da Antalya kampı tamamlandı
    18. Fikret Yeni: "Seyhan’ı hayal bile..
    19. Belediye başkan adayları ‘Engelliler..
    20. CHP’li Yalova Belediyesi’nde..
    21. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten Engin..
    22. Düşük ücret zammı tazminat sebebi mi?..
    23. MEB'den "yapay zeka" atağı
    24. Eylem hazırlığındaki PKK üyelerinden..
    25. Bingöl’de elektrik panosu yandı
    26. Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK..
    27. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    28. Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Yeni..
    29. Fatma Şahin mimarlarla buluştu
    30. Şahin çifti, olimpiyatları hedefliyor
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!