0553 313 94 23

Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında berabere kaldı

3.

30 Temmuz 2019 Salı 10:58
Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında berabere kaldı

3. Lig’in yeni takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum Palandöken kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 3. Lig takımı Karaköprü Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.


Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Malatya’daki ilk etap kampının ardından 2. Etap için Erzurum Palandöken’de kampa giren turuncu yeşilliler yeni kadrosuyla ilk kez görücüye çıktı. Hayati Palancı’nın öğrencileri Palandöken’de bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynadığı ilk hazırlık maçında Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakaya Emrah, Erhan, Sefa, Deniz, İbrahim, Ramazan, Kartal, Ferhat, Selim, Hüseyin ve Erdinç onbiriyle çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un maç genelinde pozitif bir görüntü ortaya koyduğu belirtildi. Turuncu Yeşillilerin gollerini Erhan Gözetlik, Furkan Yiğit ve Miraç Ölmez kaydetti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ikinci hazırlık maçında yarın 2.Lig temsilcisi Bayburt Özel İdarespor ile karşı karşıya gelecek.Müsabaka saat 17.00’da başlayacak.


Bu arada turuncu yeşilli ekipte teknik heyetin raporu doğrultusunda Emirhan, Muhittin, Hüseyin Tükenmez, Kerim, Mehmet Can ve Mücahit’in kamptan gönderildikleri belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması operasyonunda 6 şahıs daha adliyede
    1. Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması..
    2. İran sınırında 44 kilo esrar ele..
    3. Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki..
    4. Yaz spor okullarıyla yeni sporcular..
    5. Yün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin..
    6. Manavgat’ta otomobil ile motosiklet..
    7. Bosna Hersek ilk hac kafilesini uğurladı
    8. Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu
    9. Çiftçi kadınlar doku kültürü..
    10. CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal..
    11. FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı..
    12. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    13. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren..
    14. Suriyeli kanaat önderlerinden ve..
    15. Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla..
    16. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte..
    17. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    18. Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda..
    19. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    20. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    21. Birol Aydın, özel sporcuların..
    22. Diyarbakır'da polis merkezine..
    23. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    24. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    25. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    26. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    27. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    28. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    29. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    30. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması