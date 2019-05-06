Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ağrı 1970 ile Trabzon’da karşılaşacak Bölgesel Amatör Lig’de grubunu birinci bitirerek play-offa kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 2.

Bölgesel Amatör Lig’de grubunu birinci bitirerek play-offa kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 2. Tur’da oynayacağı Ağrı 1970 karşılaşmasının programı belli oldu.

Kazananın 3. Lige yükseleceği Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Ağrı 1970 Spor karşılaşmasının 12 Mayıs Pazar günü saat: 15.00’da Trabzon Akyazı Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.

Play- off eşleşmelerinin belli olmasının ardından hazırlıklarına başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, cumartesi günkü hayati müsabaka için bugün akşam saatlerinde Trabzon’a gidecek.

Ağrı 1970 Spor maçının Malatya’daki son çalışmasını Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tarihinde ilk kez bu kadar yaklaştığı 3. Lig’in kapısından dönmek istemiyor.

Hayati Palancı yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Yeşilyurt, önünde bulunan tek 90 dakikayı kazanmaktan başka şey düşünmüyor.

Turuncu yeşillilerde Cemre Atmaca dışında eksik bulunmazken, tecrübeli oyuncunun takıma Trabzon’da katılacağı belirtildi.

Ağrı 1970 takımıyla oynayacağı 3. Lige yükselme play-off 2. Tur müsabakanın bundan sonraki çalışmalarını Trabzon’da yapacak olan Malatya ekibinde bütün hesaplar kazanmak üzerine.

Trabzon’a Malatyalı futbolseverlerle birlikte çıkarma yapmayı planlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un zorlu maç için deplasman organizasyonu yapacağı açıklandı.

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