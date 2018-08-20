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Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan futbolculara sert sözler!

Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, futbolculara sert uyarılarda bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:02
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan futbolculara sert sözler!

Süper Ligin ikinci haftasında Yeni Malatya deplasmanında alınan yenilgi başkan Ali Koç'u oldukça sinirlendirdi...

Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oldukça üzülen ve aynı üzüntüyü Malatya yenilgisi sonrası da yaşayan başkan Koç, faturayı kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a kesti.

ALİ KOÇ: KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN

Kafile İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada iki oyuncuyu bir odaya çeken ve burada yaklaşık 10 dakika kadar bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç'un, "Bu takımın iki önemli parçasısınız, takım kaptanlarısınız. Ancak sahada sizi tanıyamıyorum. Sadece siz değil, birçok oyuncu aynı şekilde… Kendinize çeki düzen verin ve en kısa sürede toparlanın. Takıma da aynı şekilde kendilerinden memnun olmadığımı iletin. Taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Beklentileri karşılamak zorundayız. Biz iyi bir takımız ve bu sezon ligi şampiyon bitirmek zorundayız. Herkes bu bilinçle hareket etsin" dediği öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından Volkan ve Mehmet Topal'ın oldukça moralsiz olduğu görüldü.

 

Ali Koç'tan Havaalanında Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a Sert Uyarı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ali-koctan-havaalaninda-volkan-demirel-ve-mehmet-topala-sert-uyari-dc481b.jpg" alt=""/>

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:02
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Malatya
  4. Volkan Demirel
  5. Malatyaspor
  6. Mehmet Topal
  7. Ali Koç

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