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Aktüel Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza
Aktüel

Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:17:28 -
Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan, 433 kişiye ceza uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 2 kişiye 1800 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye ise 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Ekipler, 257 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

- Şanlıurfa

Şanıurfa'da Kovid-19 salgını kapsamında yürütülen denetimlerde 382 kişiye 1 milyon 15 bin 570 TL idari para cezası uygulandı.

Kentte hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, 1524 personelden oluşan 532 ekip, iş yeri, alan ve izolasyon denetimleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, maske ve sosyal mesafe kuralını, izolasyon tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 382 kişiye 1 milyon 15 bin 570 lira idari para cezası uygulandı.

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