Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Baruş, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in İdlib'de çekilen "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçen Vali Baruş, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

Baruş, yaptığı açıklamada, fotoğrafların başarılı olduğunu, muhabirleri tebrik ettiğini söyledi.

Fotoğrafların tamamının anlamının büyük olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Seçim yapmak zor ama tercihte bulunduk. Yaşam kategorisinde 'Muhammed bebeğin mutluluğu' fotoğrafını tercih ettim. 2020'de çok üzücü hadiseler yaşadık, pandemi hala devam ediyor. Bu süreçte bize umut veren manzaralara ihtiyacımız var. Bu fotoğraf da bize bu umudu veren bir fotoğraf. Bebeğin kolu, bacağı yok ama hayata tutunmuş ve babasının kucağında hayata gülümseyebiliyor. Dolayısıyla biz de iyimserliğimizi hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Bu fotoğraf bana bu yönden ilham verdi. Spor kategorisinde ise güzel fotoğraflar var. Malatya'da AA muhabiri arkadaşımızın çektiği 'Futbol özlemi' adlı fotoğraf gerçekten spora olan ilginin yaş geçse de hiçbir şekilde azalmadığını gösteriyor. Bu fotoğrafı Fatma teyze ile Orhan amcanın mesajı niteliğinde görüyorum. Buradan 'Biz bu yaşta stada gidebiliyor siz de stada her zaman gelin' mesajı veriyorlar."

Vali Baruş, haber kategorisinde ise "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını seçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada çok değişik olaylar gündeme geldi. Bu olaylar içerisinde bizim için özel bir anlam taşıyan Ayasofya'nın açılışı vardı. Ayasofya, uzun süredir ibadete kapalıydı, göz bebeğimiz değerlerimizden biriydi orada insanları tekrar namaz kılarken görmek bizi gururlandırdı. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. AA'nın bu başarılı çalışmaları gerek olayları vatandaşın gündemine getirmesi gerekse Türkiye'nin habercilik anlamında dünya gündeminde yer alması açısından önemli. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."