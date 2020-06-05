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Aktüel

Malatya Valiliğinden depreme ilişkin açıklama:

"Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:56:10 -
Malatya Valiliğinden depreme ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur. Pütürge ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde 10 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Aslankent, Taştepe ve Örencik mahallelerinde de 1'er evde olmak üzere 2 ilçemizde 7 mahalledeki toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, jandarma devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir."


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