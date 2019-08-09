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Malatya Ülkü Ocaklarında yeni yönetim belirlendi

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine atanan Bayram Işık, yönetim kurulunu oluşturdu.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:35
Malatya Ülkü Ocaklarında yeni yönetim belirlendi

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine atanan Bayram Işık, yönetim kurulunu oluşturdu.


Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amacımız bilinçli, bilgili, kültürlü ve eğitimli bir gençlik yetiştirmektir” dedi.


Işık, “Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in “Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş” sözü bizlere, birçok şeyi anlatmaktadır. Bu kutlu davada ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa, tembelliğe, bozgunculuğa dur demek istiyorsak, Kur’an-ı Kerim’in ilk sözü ‘ikra’ ile yola çıkmak, “İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız” Hadis-i Şerifi ile bütünleşmemiz için, Eğitime önem vermekteyiz” ifadelerine yer verdi.


Ülkü Ocaklarının Yesevi’nin irfan ateşiyle tüten kutlu bir ocak olduğunu ifade eden Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Ülkü Ocakları vatandır, Türklüktür, imandır, bayraktır. Bu ocakta pişen gönüller, Türkiye’nin dünü, bugünü ve yarınlarıdır. Bu anlamda bu Kutlu Dergahın kapıları herkese açıktır. Ailelerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını Ocağımıza teslim edebilirler. Bu kutlu dergah, bu vatan var olduğu müddetçe vatanı böldürmeyecek, bayrağı indirtmeyecek, ezanı dindirtmeyecektir. Bu Kutlu Dergahda vatan haini yetişmez, hırsız yetişmez, sapık yetişmez. Bizler burada Vatan, Bayrak, Ezan sevgisi aşılarız. Bizler, bölücülüğü değil bütünleşmeyi, bir olmayı, birlikte olmayı, etle tırnak olmayı kısacası, Çanakkale’yi, Kahraman Maraş’ı, Gazi Antep’i yani kalleş değil, kardeş olmayı öğretiyoruz. Ülkü Ocakları olarak hedefimiz, bilgi birikimi geniş, sportif, ahlaklı bir gençlik yetiştirip ailelerimizden hayır duası almaktır.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:35
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