Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doçent öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tıbbı Hizmetler ve Teknikler bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Malatya Turgut Özal Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır, (adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

Doçent adayları http://ozal.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 nüsha dosya yanı sıra CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi adayları http://ozal.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemizin ilan edilen birimlerine (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 nüsha dosya yanı sıra CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

1. Yabancı Ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım noter onaylı sureti)

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. (Profesör ve Doçent kadroları Rektörlükçe, Doktor Öğretim Üyeleri için ise ilgili birimler tarafından yapılacaktır.)

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi), çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalatma eklemeleri gerekmektedir

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim üyesi alım başvuru tarihleri

İlan Başlangıç Tarihi: 11.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 26.07.2019