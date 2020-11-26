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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Organik gün kurusu kayısının kilogramı 30,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:14:27 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg30,50 30,50
Gün kurusu Kg28,0028,00
4 No'lu gün kurusu kayısı Kg28,0028,00
Jumbo natürel kuru kayısı Kg29,0029,00
Kuru kayısı Kg22,3622,59
Gün kurusu çekirdek içi Kg 30,5030,50
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