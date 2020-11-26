Malatya Ticaret Borsası
Organik gün kurusu kayısının kilogramı 30,50 liradan işlem gördü
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 30,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|30,50
|30,50
|Gün kurusu
|Kg
|28,00
|28,00
|4 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Kuru kayısı
|Kg
|22,36
|22,59
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|30,50
|30,50