Malatya merkezli 3 ilde depremzede dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
Malatya’da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara ve Kilis’te yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi yakalandı.
Malatya’da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara ve Kilis’te yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya, Ankara ve Kilis’te eş zamanlı 3 şahsa yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet powerbank, 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi.
15 dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı operasyonda yakalanarak ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (İLKHA)
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