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Kadın - Aile Malatya kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Malatya kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır?

Malatya'nın meşhur kurabiyesidir

Yeniakit Publisher
2021-12-05 19:17:00 - 2021-12-05 20:46:55
Malatya kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır?

Malatya kurabiyesi nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Malatya Un Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 bardak bitkisel susuz yağ
  • 1 bardak pudra şekeri
  • 1 bardak tam buğday unu (olmayabilir ama olursa daha lezzetli olur)
  • 2 bardak un
  • Üzerine
  • Kayısı çekirdeği veya badem, fındık 

Yapılışı

Yağı ve pudra şekerini bir kapta karıştırın. Unları azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerini çekirdekle süsleyin. (bu ölçülerle 28 tane kurabiye çıkıyor) Önceden ısıtılmış fırında 180 derece sıcaklıkta kontrollü pişirin. Üzeri hafif kızaracak. Afiyet olsun.

 

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