Malatya kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır?
Malatya'nın meşhur kurabiyesidir
Malatya kurabiyesi nasıl yapılır? İşte kolay tarif
Malatya Un Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler
- 1 bardak bitkisel susuz yağ
- 1 bardak pudra şekeri
- 1 bardak tam buğday unu (olmayabilir ama olursa daha lezzetli olur)
- 2 bardak un
- Üzerine
- Kayısı çekirdeği veya badem, fındık
Yapılışı
Yağı ve pudra şekerini bir kapta karıştırın. Unları azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerini çekirdekle süsleyin. (bu ölçülerle 28 tane kurabiye çıkıyor) Önceden ısıtılmış fırında 180 derece sıcaklıkta kontrollü pişirin. Üzeri hafif kızaracak. Afiyet olsun.