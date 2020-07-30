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Malatya karantinaya mı alındı? Malatya'daki hangi mahallelerde karantina uygulanıyor?

Malatya karantinaya mı alındı? Malatya'daki hangi mahallelerde karantina uygulanıyor? Malatya'daki hareketliliğin ardından binlerce vatandaş araştırma yapmaya başladı. Özellikle Battalgazi ilçesinde bir mahallede koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, karantina uygulamasına başlandı. İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:31:00 -
Malatya karantinaya mı alındı? Malatya'daki hangi mahallelerde karantina uygulanıyor?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal Yenice Mahallesi'nde yapılan sokak düğünü sonrası bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında mahallede 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak:AA

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