Malatya iş dünyasına yapay zeka hamlesi!

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, işletmeleri dijitalleşme ve yapay zeka sürecine hazırlayacak yeni bir projeyi gündemine aldı.İş dünyasında hızla gelişen dijital teknolojilere üyelerini hazırlamayı hedefleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), yeni dönemde önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

MTSO bünyesinde kurulması planlanan Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Merkezi ile işletmelerin üretim, satış, muhasebe, stok yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri ve finansal yönetim süreçlerinde dijital teknolojilerden ve yapay zeka uygulamalarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

“Bu dönüşüm sürecinde rehberliğe ihtiyacı var”

Projenin detaylarını paylaşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, teknolojide yaşanan hızlı değişimin işletmelerin rekabet koşullarını da değiştirdiğine dikkat çekti.

Sadıkoğlu, "Dijitalleşme ve yapay zeka artık işletmelerimiz için bir tercih değil, rekabet gücünü belirleyen önemli bir ihtiyaç haline geldi. Büyük işletmeler bu teknolojilere daha kolay ulaşabiliyor ancak özellikle KOBİ’lerimizin bu dönüşüm sürecinde rehberliğe ihtiyacı var. Kuracağımız merkezle üyelerimizin yeni nesil teknolojilere erişimini kolaylaştıracağız" dedi.

“Uygulamaları göstermek istiyoruz”

Merkezde eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve uygulamaya yönelik çalışmaların da yapılacağını belirten Sadıkoğlu, "Amacımız üyelerimize sadece yapay zekânın veya dijital dönüşümün ne olduğunu anlatmak değil. Bir üretici yapay zekâyı üretim planlamasında nasıl kullanabilir, bir işletme stoklarını nasıl daha verimli yönetebilir, satış ve pazarlamasını dijital araçlarla nasıl geliştirebilir, muhasebe ve finansal verilerini nasıl daha sağlıklı analiz edebilir? Bunların uygulamasını göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“İşletmelerimizin mali yapısı son derece önemli”

Projenin önemli çalışma alanlarından birinin de işletmelerin finansal verilerinin analizi olacağını ifade eden Sadıkoğlu, şöyle devam etti: "Finansmana erişimde işletmelerimizin mali yapısı son derece önemli. Bilanço, gelir tablosu, nakit akışı, borçluluk ve kârlılık gibi verilerin doğru okunması ve işletmenin finansal durumunun düzenli takip edilmesi gerekiyor. Merkezimizde üyelerimizin bu verileri dijital sistemlerle daha etkin analiz edebilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunacağız."

Yapay zekâ destekli finansal analiz ve raporlama uygulamalarının işletmelere önemli imkanlar sunduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "Üyelerimizin kendi mali tablolarını daha iyi okuyabilmesi, finansal risklerini önceden görebilmesi ve finansmana başvururken mali yapısını daha doğru ortaya koyabilmesi önemli. Yapay zekâ ve dijital analiz sistemlerinin bu alandaki imkânlarından üyelerimizin de faydalanmasını istiyoruz" dedi.

“Finansal okuryazarlığı teknolojiyle birleştiren bir yapı”

Bankacılık ve finansman süreçlerinde işletmelerin mali göstergelerinin önem taşıdığına dikkat çeken Sadıkoğlu, merkezin sağlayacağı desteğin firmaların finansal farkındalığını da geliştireceğini ifade etti.

Sadıkoğlu, "Merkezimizin görevi elbette kredi vermek ya da bankaların kredi kararlarına müdahil olmak değil. Ancak üyemizin bilançosunu daha iyi yönetmesine, nakit akışını takip etmesine, finansal göstergelerini doğru okumasına ve finansmana erişim sürecine daha hazırlıklı girmesine katkı sağlayabiliriz. Finansal okuryazarlığı teknolojiyle birleştiren bir yapı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.