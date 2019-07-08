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Malatya İdmanyurdu Hakan Aydemir isminde karar kıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Malatya İdmanyurdu’nda teknik adamlık görevine geçen sezon takımı şampiyon yapan Hakan Aydemir getirildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
Malatya İdmanyurdu Hakan Aydemir isminde karar kıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Malatya İdmanyurdu’nda teknik adamlık görevine geçen sezon takımı şampiyon yapan Hakan Aydemir getirildi.


Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Atilla Özcan ile el sıkışan ve tecrübeli hoca için Malatya’da imza töreni düzenleyen Kulüp Onursal Başkanı Teoman Mutlu, TÜFAD tarafından Malatyalı bir antrenörle anlaşılmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, Mutlu ise buna karşılık olarak kulübün faaliyetlerine son verileceği yönünde açıklama yapmıştı.


Ancak daha sonra bu açıklama düzeltilerek, kulübün kongreye gideceği duyurulmuştu.


Bu gelişmelerden sonra kulübü geçen sezon şampiyon yapan antrenör Hakan Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yeni sezon için Malatya İdmanyurdu ile yeniden anlaştığını duyurdu.


Aydemir açıklamasında, “Malatya İdmanyurdu’nda Malatya futbolu adına Allah nasip ederse aynı teknik ekiple devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
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