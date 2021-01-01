Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, bindiği taksiyle ekipleri denetledi

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahada olan ekipleri, bindiği taksiyle denetledi.



Dağdeviren, yeni yılın ilk saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğünde bindiği taksiyle kentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekiplerini denetledi.

Kent merkezinde birkaç noktada denetim yapan Dağdeviren Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında taksiden indi. Dağdeviren, kendisini görünce şaşıran ekiplerin yeni yılını da kutlamayı ihmal etmedi.



İnönü Caddesinde uygulama yapan ekiplerle bir süre sohbet eden Dağdeviren, başka bir noktada takside otururken gazetecilerle konuşmaya başladı. Buraya yakın bir yerde denetim yapan ekipler, kameraların taksiyi görüntülediğini fark edince neler olduğunu anlamak için geldi. Bu sırada taksiden inen Dağdeviren'i gören ekipler şaşırdı.



Dağdeviren, polislerin yeni yılını kutladı.

