  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, bindiği taksiyle ekipleri denetledi
Aktüel

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, bindiği taksiyle ekipleri denetledi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 03:34:07 -
Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, bindiği taksiyle ekipleri denetledi

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahada olan ekipleri, bindiği taksiyle denetledi.

Dağdeviren, yeni yılın ilk saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğünde bindiği taksiyle kentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekiplerini denetledi.

Kent merkezinde birkaç noktada denetim yapan Dağdeviren Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında taksiden indi. Dağdeviren, kendisini görünce şaşıran ekiplerin yeni yılını da kutlamayı ihmal etmedi.

İnönü Caddesinde uygulama yapan ekiplerle bir süre sohbet eden Dağdeviren, başka bir noktada takside otururken gazetecilerle konuşmaya başladı. Buraya yakın bir yerde denetim yapan ekipler, kameraların taksiyi görüntülediğini fark edince neler olduğunu anlamak için geldi. Bu sırada taksiden inen Dağdeviren'i gören ekipler şaşırdı.

Dağdeviren, polislerin yeni yılını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?
Ekonomi

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Askerlik borçlanması için nereye başvurabilirim? 2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücr..
Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...
Gündem

Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına giren iguana zorlukla çıkarıldı.
Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!

Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı konuşmasında, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hatırlatarak Hristiyanlar gibi 'yılbaşı' kutlayan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay