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Gündem Malatya depremle sallandı! Bakan Kurum'dan açıklama
Gündem

Malatya depremle sallandı! Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 17:40:00 -
Malatya depremle sallandı! Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

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