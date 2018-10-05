Makyaj 4 saatte zehirli çamura dönüşüyor

Cildinizdeki gözeneklerin kozmetik kimyasalla kapanması üzerine, cilt hava alabilmek için çırpınır. Altında kaldığı fondöteni atmaya çabalar. Bu arada makyaj da birbirine karışıp, kötü bir çamurlaşma görüntüsü ortaya çıkarır. Bütün bunlar sadece 4 saatlik bir makyajlı bir yüzde olur.

Bir yüzün değil 4 saat, günboyu bu işkenceyi çekiyor olmasının yıllar sonra ortaya çıkaracağı faciayı düşünebilir musunuz? Makyaj cildinizi kirletiyor. Ardından bunu temizlemek için size birtakım “kimyasal temizleyiciler” pazarlıyorlar.



Buna rağmen kadınlar makyajın esiri olmaktan neden kurtulamıyorlar? Sebep basit ama çok güçlü.. “Çağdaş kadın” propagandasının tuzağına düşüyorlar. Propaganda tahminlerin ötesinde güçlü.. Makyaj olayının arkasında ülkelerin bütçelerinden bile kat kat büyük rakamlara sahip uluslararası dev kozmetik ve işbirlikçisi moda sanayii var. Bunlar trilyon dolarlık ciroları yönetiyor. Reklam tehditleri yazılı ve görsel medyayı da kadınlar gibi onlara tutsak yapmış durumda.

Acı çelişki

Elleriniz, yüzünüz, vücudunuz kurutuluyor farkında mısınız? Nasıl gıda maddelerinde birtakım katkı maddeleri, kimyasallar kullanılıyorsa kozmetik ürünler de zaten % 100 kimyasal.. Raflarda katkısız gıda arayan bir hanımın, yüzünü “kimyasallara” teslim etmiş olması ne kadar acı bir çelişki!

Bal ve sirke en iyi kozmetik

Evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz elma sirkeli ve ballı karışımla, pahalı ve zararlı kozmetiklere lüzum kalmadan cildinizi koruyabilirsiniz.

1 çorba kaşığı balı, rendelenmiş 1 elma ve ezilmiş 1 muzla karıştırıp göz çevresi hariç tüm yüzünüze ve boynunuza sürün. 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla iyice yıkayıp durulayın.

Kırışıklıklara karşı; 1 çorba kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı bal ve 2 çorba kaşığı suyu bir kapta krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Karışımı sürün ve bir süre beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Cildi sıkılaştırmak için; 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 çorba kaşığı bal ve mercimek büyüklüğünde tereyağını krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Karışımı sürüp 10 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Cildi beslemek için; 2 çorba kaşığı bal ile 2 çorba kaşığı pirinç ununu karıştırın. Başka bir kapta çırptığınız yumurta akını karışıma ilave edin. Maskeyi yüzünüze sürüp, 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Akne tedavisi için; suyla seyreltilmiş elma sirkesiyle yüzünüzü temizleyin ve sonra suyla durulayın. Elma sirkesi cildinizi yumuşatacak ve antiseptik özelliğiyle akneye yol açan mikropları öldürecektir.

Cildinizdeki lekelere karşı; 250 mililitre suya 3 çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip kaynatın. Daha sonra ateşi kısın ve başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buhara tutun. Yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesiyle yüzünüzü silin. Bunu haftada 2 kere tekrarlayın.

DİPNOT:

Sizi “çağdaş” sizi “güzel” yapmak vaadiyle ölümcül bir oyun oynuyorlar. Meselâ kirpiklerinizin hacmini artııran veya yağ bazlı rimeller.. Onlardan kaçıınıın. Dünyanız kararmasın. Unutmayın rimel çubukları da gözlerinize sürekli bakteri taşır.