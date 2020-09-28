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Otomotiv Maksimum sürüş keyfi için Hyundai Yeni i30 N
Otomotiv

Maksimum sürüş keyfi için Hyundai Yeni i30 N

Hyundai’nin motorsporları kolu olan N departmanı, ilk performanslı model olan i30 N’i makyajlayarak daha da sportif bir hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:08:00 -
Maksimum sürüş keyfi için Hyundai Yeni i30 N

Gerçek bir yarış pisti deneyimini günlük kullanımla birleştirerek hız tutkunlarına sıra dışı bir spor otomobil üreten Hyundai, özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını tamamen farklı bir kulvarla pekiştirmiş oluyor. İlk kez 2017 yılında piyasaya sunulan otomobilden şu ana kadar Avrupa’da 25.000’den fazla satış gerçekleştiren Hyundai, aynı zamanda birden fazla ödül de kazandı. Bu başarılı modeli bir takım teknik geliştirmeler ve makyaj operasyonuyla daha da zinde tutan Hyundai, hafiflik ve çeviklik ile performanslı modelleri seven kullanıcılara göz kırpmış oluyor. Yeni i30 N, altı ileri manuel şanzımana (6MT) veya ilk kez kullanılan ıslak tip 8 ileri çift kavramalı şanzımana (N DCT) sahip. Tüm gücünü 2.0 litrelik turboşarjlı bir motordan alan otomobil, iki farklı güç çıkışı ile sunuluyor. Kullanıcılar, performans gereksinimlerine göre güç çıkışını 250 bg-353 Nm veya 280 bg-392 Nm olarak tercih edebiliyorlar.

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