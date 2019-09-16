'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Alibaba.com'un kurucusu Çin'li Jack Ma ile Space X'in kurucusu Elon Musk bir tartışma programında buluştu. Jack Ma, Materyalist Felsefe'ye inanan ve makinelerin insanları yönetebileceğini söyleyen Musk'a şu ifadelerle tarihi ayar verdi:

"Makineler konusunda endişe etmeyin. Şüphesiz bir şeyi çok iyi anlamalıyız. Bir insan başka bir insan yapamaz. Bİlgisayar sadece bir oyuncaktır. İnsan bir sivrisineği bile yaratamaz. Bizler kendimize güvenmeliyiz. Bilgisayarlar sadece çiplerden oluşur.

İnsan da ise kalp var. Bence makinelerin insanları yönetmesi imkansız! Çünkü insanoğlu farklı. Makineler, insanlar tarafından icat edildi. Bilime göre insanlar asla kendilerinden daha akıllı bir hayvan yapamaz."

'İnsan eli ile yapılmış insandan daha akıllı bir şeye örnek ver'

Jack Ma, sözlerine; 'ilk kabul etmemiz gereken şey çok aptal olduğumuzdur.' şeklinde cevap veren Musk'ın ifadelerine şöyle karşılık verdi:

"İnsan eliyle yapılan ve insandan daha akıllı olan bir şeye örnek ver."