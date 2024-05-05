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Siyaset Maketleri gerçek silah sanınca… CHP’li Murat Bakan fena madara oldu
Siyaset

Maketleri gerçek silah sanınca… CHP’li Murat Bakan fena madara oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-05 12:04:00 -
Maketleri gerçek silah sanınca… CHP’li Murat Bakan fena madara oldu

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizide set ekipmanı olarak kullanılan maket silahlar üzerinden algı operasyonu yürütmeye kalktı.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını ortaya attı.

Murat Bakan daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı açıklama yapmaya davet etti.

Bakan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul’da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?" ifadelerine yer verdi.

 

Ancak yaşanan durumun CHP'li Murat Bakan'ın zannettiği gibi olmadığı ortaya çıktı.
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Bir süre sonra bu paylaşımını hesaplarından kaldıran Murat Bakan, yeni bir paylaşımla silahların bir TRT dizisinde kullanıldığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

Bakan kendisine gönderilen "Olay böyle değilmiş, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı iade edin demiş. Yanlış anons" yazan mesajı da paylaştı.

Murat Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti şimdi İstanbul'dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım.”

 

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Yorumlar

Nur

Sazan

Vahap Kalyoncu

Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.
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