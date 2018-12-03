Makete bakıp ev satın almanın kuralları



Öncelikle bitmiş, çevre düzenlemeri dahi yapılmış bir ev almanızı tavsiye ederiz. İnşaat halindeki bir yapıdan daire almak bütün yasal tedbirlere rağmen hâlâ risk olmayı sürdürüyor. Gidiyor televizyonda durmadan dönen reklamlarının etkisiyle imrendiğiniz bir siteyi maket halinde görüyorsunuz. Sizi bir güzel ağırlıyorlar. Şöyle olacak böyle olacak anlatımlarıyla daha bir gayrete geliyorsunuz. Hayali aşamadaki evinizi almak için imzayı atıyorsunuz. Ondan sonra günler geçmek bilmiyor. Derken heyecanlı günler, aylar yıllar, mahkeme kapıları sökün edebiliyor. Bütün hepsi böyle sonuçlanacak değil elbette. Zaten bizim bahsini ettiğimiz tehlike de artık azınlıkta. Ama maalesef hâlâ ortalıkta ve can yakmaya devam ediyor. O halde uyaralım sizi; eğer maket üzerinden alacaksanız..

-Müteahhit firmanıın geçmişini, daha önce yaptığı işleri, bu işlerin kalitesini, zamanında teslim edilip edilmediğini araştırın. Ayrıca sözleşmenin satır satır okurken bir uzmandan yardım alın.

-Maket üzerinde de olsa evin ekspertizini yaptırmak en doğrusu. Bu yolla evin gerçek değeri, hukuki bir sorunu olup olmadığı ortaya çıkarken, vaat edilen sosyal tesis, yeşil alan gibi donatıların fiyat üzerinde yaptığı farkın yani şerefiye bedelinin de gerçeğe uygun olup olmadığı tespit edilebiliyor.

- Satın alma aşamasında mutlaka bir sözleşme imzalanmalı.

- Eğer projenin hukuki bir sorunu yoksa müteahhit firma tarafından vaat edilen her şeyin sözleşmeye yazılması sağlanmalıdır. Satış ve satış vaadi sözleşmesi mutlaka noter onaylı olmalı, firma tarafından verilen garantiler ve süreler iyi irdelenmeli.

- Söz konusu arsanın ya da inşaatın tapu kayıtları incelenip, kayıtlarda konut alanı olup olmadığı tespit edilmeli.

- Belediyenin imar planında konut alanı olup olmadığı tespit edilmeli.

- İnşaatı yapan şirketin ya da kooperatifin sözleşmesi görülmeli.

- Projenin statik ve teknik şartnamesi incelenmeli.

- Sözleşmede söz konusu inşaata ve arsaya ilişkin ada pafta ve parsel numaraları, imar planıyla ilgili bilgiler, binanın kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı, alınacak olan dairenin hangi daire ya da kaç numaralı daire olduğu gibi bilgiler mutlaka bulunmalı.

- Dairenin peşin satış bedeli, taksitle alınacaksa taksitli satış bedeli, taksit sayısı ve faiz oranı sözleşmeye yazılmalı.

- Sözleşme tarihi, dairenin teslim tarihi ve ortak alanlardaki sosyal tesislerin teslim tarihi sözleşmede ayrı ayrı belirtilmeli.

- Konutun kaç metrekare olduğu, oda, salon ve benzeri bölümlerinin kaç adet olduğu; dairede kullanılacak malzemelerin çeşidi ve kalitesi, ortak alanların ve bu alanlardaki tesislerin neler olacağı, hangi ortak alanların kimler tarafından ne şekilde kullanılacağı da sözleşmede açıkça belirtilmeli.