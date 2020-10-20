Makat hastalığı için hangi bölüme gidilir?

İç ve dış olarak ikiye ayrılan hemoroidler kanama eğilimi göstererek hastayı rahatsız eder. Hemoroidler, kronik kabızlık, tuvalette uzun süre oturma ve şiddetli ıkınma sebebi ile ortaya çıkar ve bölgedeki kan akışının sorunlu hale gelmesine neden olur. Diyet, lokal krem ve cerrahi yöntemle ortadan kaldırılan hemoroidlerin tedavisi göz ardı edilmemelidir. Peki makat hastalığı için hangi doktora gidilir?

Makat muayenesi, genellikle genel cerrahi doktoru tarafından yapılmaktadır. Makat bölgesi ve bağırsak hastalıkları ile uğraşan hekimlere proktolog veya kolorektal cerrahı adı verilir. Makat hastalıklarını, Cildiye-Deri Hastalıkları doktoru, Gastroenteroloji doktoru, Üroloji doktoru ile bazı özel durumlarda da Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru tarafından muayene edilmektedir.