  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Makat hastalığı için hangi bölüme gidilir?
Sağlık

Makat hastalığı için hangi bölüme gidilir?

Makat hastalığı arasında yer alan hemoroid alt rektumda bulunan damarların çeşitli sebeplerle şişmesine basur denilmekte. Peki makat hastalığı için hangi bölüme gidilir? Makat hastalığı için hangi doktora gidilir?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:01:00 - 2020-10-20 16:05:42
Makat hastalığı için hangi bölüme gidilir?

İç ve dış olarak ikiye ayrılan hemoroidler kanama eğilimi göstererek hastayı rahatsız eder. Hemoroidler, kronik kabızlık, tuvalette uzun süre oturma ve şiddetli ıkınma sebebi ile ortaya çıkar ve bölgedeki kan akışının sorunlu hale gelmesine neden olur.  Diyet, lokal krem ve cerrahi yöntemle ortadan kaldırılan hemoroidlerin tedavisi göz ardı edilmemelidir. Peki makat hastalığı için hangi doktora gidilir?

Makat muayenesi, genellikle genel cerrahi doktoru tarafından yapılmaktadır. Makat bölgesi ve bağırsak hastalıkları ile uğraşan hekimlere proktolog veya kolorektal cerrahı adı verilir. Makat hastalıklarını, Cildiye-Deri Hastalıkları doktoru, Gastroenteroloji doktoru, Üroloji doktoru ile bazı özel durumlarda da Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru tarafından muayene edilmektedir.

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sağlık

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
''Türkiye ile birleşmişler'' sözlerine tokat gibi cevap: Yüzümüze gülüp bunu yapıyorlar
Gündem

''Türkiye ile birleşmişler'' sözlerine tokat gibi cevap: Yüzümüze gülüp bunu yapıyorlar

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılı Kars'ta kutlandı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Gücü bize yetmed..
Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!
Dünya

Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!

Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini devam ettiren Yunanistan, Avrupa Komisyonu'na Türkiye'yle ilgili skandal bir çağrıda bulundu. Yunan b..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay