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Makarnalı su böreği nasıl yapılır? Makarnalı su böreği tarifi

Bir paket makarna ile dillere destan su böreği hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, makarnalı su böreği tarifi...

19 Eylül 2019 Perşembe 15:18
Makarnalı su böreği nasıl yapılır? Makarnalı su böreği tarifi

Bir paket makarna ile dillere destan su böreği hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, makarnalı su böreği tarifi...

Makarnalı su böreği tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket kelebek makarna
  • 3 adet yumurta
  • 3 adet yufka
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı süt
  • Beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt 

Derin bir kaseye 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, süt ve tuz ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kasede peynir ve maydanozu karıştırın.

Bu arada 1 paket makarnayı haşlayın.

Haşladığınız makarnayı peynirli karışıma ekleyin.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Yağlı kağıdın üzerine bir kat yufkayı serin. Yufkanın kenarları tepsiden taşmalı.

Yufkanın üzerine peynirli karışımın yarısını boşaltın.

Harcın üzerine yufkayı serin.

Yufkanın üzerine tekrar kalan iç harcı boşaltın.

Kalan üçüncü yufkayı da harcın üzerine serin.

İlk kat yufkanın taşan kısımlarını içe doğru kapatın.

Yağ, süt ve yumurta ile hazırladığınız karışımı böreğin üzerine gezdirin.

Ardından böreği 180 derece fırına sürün.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:18
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