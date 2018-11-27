Makarna suyunun farklı kullanım alanları

MUTFAKTA KULLANIMI

Makarna pişirme suyunu, yemek soslarını seyreltmek için kullanabilirsiniz. Pesto sos gibi yemeklere ekleyebileceğiniz yoğun soslara makarna suyu ekleyerek inceltmeniz mümkün.

Makarnaya suyunu çorbalara ekleyebilirsiniz. Makarna suyu zaten tuzlu olacağı için çorbalara fazla tuz eklemekten kaçının.

Makarna suyunu, sebzeleri buharda haşlamak için kullanabilirsiniz.

Makarna suyunu, pizza ya da ekmek yaparken de kullanabilirsiniz. Makarna suyunun tuzlu olduğunu unutmayın ve ona göre tuz eklemesi yapın.

Makarna suyunu, bakliyatları ıslatmak için kullanabilirsiniz. Kurutulmuş sebzeleri, fasülye, nohut, mercimek gibi pişirmeden suda bekletmeniz gereken bakliyatları, makarna pişirme suyunun içinde bekletebilirsiniz.

Makarna pişirme suyunu içmek için de kullanabilirsiniz. Makarna suyu, besleyici bir içecek olabilir. Buzdolabında soğumaya bırakın ve tüketmeden önce biraz balla tatlandırın.

EVDE KULLANIMI

Sıcak makarna pişirme suyu, bulaşık makinesine koymadan önce yağlı bulaşıkların kirini akıtmak için kullanılabilir.

Makarna suyu, bitkileri sulamak için de kullanılabilir. Özellikle çok az tuz kullanmışsanız, makarna pişirme suyunu soğutun ve bitkileri sulamak için kullanın.

KİŞİSEL HİJYEN İÇİN KULLANIMI

Makarna suyunu, saçlarınızı beslemek ve yumuşacık yapmak için kullanabilirsiniz. Makarna suyu, saç için çok faydalı olan mineral tuzları ve nişasta açısından zengindir. Saçlarınızı yıkamadan bir saat önce, makarna suyunu saçlarınıza sürün ve bekletin.

Makarna suyunu, ayak banyosu için de kullanabilirsiniz. Makarna pişirme suyu, nişasta sayesinde yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Bu nedenle ferahlatıcı ve dinlendirici bir ayak banyosu için kullanılabilir. Stresli bir günün sonunda bacaklara ve ayaklara anında rahatlama sağlamak için lavanta ve okaliptüs esansiyel yağı ekleyerek, makarna suyunda ayaklarınızı bekletebilirsiniz.