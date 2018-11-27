THY- Banjul
0553 313 94 23

Makarna suyunun farklı kullanım alanları

Makarnayı pişirdikten sonra, makarnayı haşladığınız suyu dökmeyin, farklı yerlerde kullanın! Makarna suyunu, farklı yemekler için, güzelliğiniz için ya da sağlığınız için kullanabilirsiniz. İşte makarna suyunun farklı kullanım alanları…

27 Kasım 2018 Salı 20:29
Makarna suyunun farklı kullanım alanları

MUTFAKTA KULLANIMI

Makarna pişirme suyunu, yemek soslarını seyreltmek için kullanabilirsiniz. Pesto sos gibi yemeklere ekleyebileceğiniz yoğun soslara makarna suyu ekleyerek inceltmeniz mümkün.

Makarnaya suyunu çorbalara ekleyebilirsiniz. Makarna suyu zaten tuzlu olacağı için çorbalara fazla tuz eklemekten kaçının.

Makarna suyunu, sebzeleri buharda haşlamak için kullanabilirsiniz.

Makarna suyunu, pizza ya da ekmek yaparken de kullanabilirsiniz. Makarna suyunun tuzlu olduğunu unutmayın ve ona göre tuz eklemesi yapın.

Makarna suyunu, bakliyatları ıslatmak için kullanabilirsiniz. Kurutulmuş sebzeleri, fasülye, nohut, mercimek gibi pişirmeden suda bekletmeniz gereken bakliyatları, makarna pişirme suyunun içinde bekletebilirsiniz.

Makarna pişirme suyunu içmek için de kullanabilirsiniz. Makarna suyu, besleyici bir içecek olabilir. Buzdolabında soğumaya bırakın ve tüketmeden önce biraz balla tatlandırın.

EVDE KULLANIMI

Sıcak makarna pişirme suyu, bulaşık makinesine koymadan önce yağlı bulaşıkların kirini akıtmak için kullanılabilir.

Makarna suyu, bitkileri sulamak için de kullanılabilir. Özellikle çok az tuz kullanmışsanız, makarna pişirme suyunu soğutun ve bitkileri sulamak için kullanın.

KİŞİSEL HİJYEN İÇİN KULLANIMI

Makarna suyunu, saçlarınızı beslemek ve yumuşacık yapmak için kullanabilirsiniz. Makarna suyu, saç için çok faydalı olan mineral tuzları ve nişasta açısından zengindir. Saçlarınızı yıkamadan bir saat önce, makarna suyunu saçlarınıza sürün ve bekletin.

Makarna suyunu, ayak banyosu için de kullanabilirsiniz. Makarna pişirme suyu, nişasta sayesinde yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Bu nedenle ferahlatıcı ve dinlendirici bir ayak banyosu için kullanılabilir. Stresli bir günün sonunda bacaklara ve ayaklara anında rahatlama sağlamak için lavanta ve okaliptüs esansiyel yağı ekleyerek, makarna suyunda ayaklarınızı bekletebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?
    1. Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim..
    2. İngiliz radyo programcısı Lübnan'daki..
    3. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    4. Altı aylık bebeğin gelişim özellikleri
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Yılın son MGK toplantısı sona erdi
    7. Teknoloji bağımlılarını uzmanlar uyardı!
    8. MGK toplantısı sona erdi
    9. Minibüs otomobille çarpıştı, 5 kişi..
    10. Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı..
    11. Yuri Semin: Fatih Terim çok akıllı biri
    12. Almanya'da akaryakıt krizi
    13. Göbek kordonunun geç kesilmesinin..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    15. Fatih Terim: Bazı oyuncularımız ilk..
    16. Kazada yaralanan kadın polis hayatını..
    17. Ev yapımı bulyon
    18. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın..
    19. Almanya'da başörtülü çalıştırılmayan..
    20. Yutkunurken zorlanıyor musunuz?
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor