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Makarna nasıl yapılır? Ev yapımı makarna tarifi

İtalyan mutfağından tüm dünyaya yayılan makarna son derece lezzetli yemeklerden biridir. Özellikle soslarla zenginleştirilen makarna tek başına bir öğün olarak tüketilebilir. Elbette kilo problemi yaşamamak için makarnayı ölçülü tüketmelisiniz. Peki, makarna nasıl yapılır?

22 Ekim 2019 Salı 19:13
Makarna nasıl yapılır? Ev yapımı makarna tarifi

İtalyan mutfağından tüm dünyaya yayılan makarna son derece lezzetli yemeklerden biridir. Özellikle soslarla zenginleştirilen makarna tek başına bir öğün olarak tüketilebilir. Elbette kilo problemi yaşamamak için makarnayı ölçülü tüketmelisiniz. Peki, makarna nasıl yapılır?

 

Makarna nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı irmik unu
  • 1 tutam tuz
  • 6 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Un, irmik ve tuzu elekten geçirerek bir kaseye ya da doğrudan tezgaha dökün. 

Karışımın ortasına bir havuz açın. 

Açtığınız boşluğa 6 adet yumurta ve zeytinyağını dökün. 

Bir çatal yardımıyla yumurtaları çırpın. 

Yumurtalar iyice çırpılınca yandan azar azar unu ortaya çekin. 

Tüm unu yumurtaya sulayana kadar karıştırma işlemini sürdürün. 

Ardından devreye ellerinizi dahil edin ve yoğurmaya başlayın. 

İhtiyaç duyduğunuzda karışıma biraz un ilave edebilirsiniz. 

Ardından hamuru streche sarın. 

Hamuru sardıktan sonra en az yarım saat oda sıcaklığında dinlendirin. 

Bir oklava yardımıyla hamuru incecik açıp şekiller verin. 

Şayet makarna makineniz var ise hamuru açmanız çok daha kolay olacaktır. 

Arzu ederseniz daha sonra kullanmak için makarnanızı kurutabilirsiniz.

Tazeyken pişirmek de mümkün. 

Bol tuzlu suda haşladığınız makarnanızı arzu ettiğiniz sosla servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 19:13
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