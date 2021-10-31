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Kadın - Aile Makarna cipsi nasıl yapılır? Makarna cipsi tarifi
Kadın - Aile

Makarna cipsi nasıl yapılır? Makarna cipsi tarifi

Makarnadan cips nasıl olur? Çocuklarınız için ev yapımı, kolay bir cips tarifi arıyorsanız makarna cipsi hazırlayabilirsiniz. Peki, makarna cipsi için hangi malzemeler gerekli? Makarna cipsi gerekli malzemeler | Tam ölçülü makarna cipsi

Yeniakit Publisher
2021-10-31 16:48:00 -
Makarna cipsi nasıl yapılır? Makarna cipsi tarifi

Makarna cipsi tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket makarna
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Tuz
  • Nane
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik
  • Sıvı yağ

Makarna cipsi nasıl yapılır?

Öncelikle makarnayı yumuşayana kadar tuzlu suda pişirin.

Haşlanan makarnayı süzün.

Makarnayı yaklaşık 5-6 dakika süzgeçte bekletin.

Ardından geniş bir tepsinin içerisine makarnaları boşaltın ve kağıt havluyla iyice kurulayın.

Kağıt havluyla kurulama işlemi biraz uzun sürebilir.

Tüm makarna kuruyunca üzerin un ve nişastayı ekleyip karıştırın.

Karıştırdığınız makarnayı birkaç seferde kızgın yağda kızartın.

Kızaran makarnaları havlu kağıt serili bir servis tabağına alın.

Sol olarak arzu ettiğiniz baharatları ilave edin ve cipsinizi güzelce karıştırın.

Afiyet olsun.

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