Makarna cipsi nasıl yapılır? Makarna cipsi tarifi
Makarnadan cips nasıl olur? Çocuklarınız için ev yapımı, kolay bir cips tarifi arıyorsanız makarna cipsi hazırlayabilirsiniz. Peki, makarna cipsi için hangi malzemeler gerekli? Makarna cipsi gerekli malzemeler | Tam ölçülü makarna cipsi
Makarna cipsi tarifi
Malzemeler:
- 1 paket makarna
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- Tuz
- Nane
- Karabiber
- Pul biber
- Kekik
- Sıvı yağ
Makarna cipsi nasıl yapılır?
Öncelikle makarnayı yumuşayana kadar tuzlu suda pişirin.
Haşlanan makarnayı süzün.
Makarnayı yaklaşık 5-6 dakika süzgeçte bekletin.
Ardından geniş bir tepsinin içerisine makarnaları boşaltın ve kağıt havluyla iyice kurulayın.
Kağıt havluyla kurulama işlemi biraz uzun sürebilir.
Tüm makarna kuruyunca üzerin un ve nişastayı ekleyip karıştırın.
Karıştırdığınız makarnayı birkaç seferde kızgın yağda kızartın.
Kızaran makarnaları havlu kağıt serili bir servis tabağına alın.
Sol olarak arzu ettiğiniz baharatları ilave edin ve cipsinizi güzelce karıştırın.
Afiyet olsun.