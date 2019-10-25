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MAK Araştırma'nın son anketinden bomba sonuçlar: Halkın yüzde 68'i...

MAK Danışmanlık, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin halkın nabzını ölçmek amacıyla bir kamuoyu araştırması yaptı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:12
MAK Araştırma'nın son anketinden bomba sonuçlar: Halkın yüzde 68'i...

Anket şirketi MAK Danışmanlık'ın araştırmasına göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek var. Öyle ki ankete katılanların yüzde 68'i operasyona destek verdiğini belirtiyor.

Barış Pınarı Harekatı vatandaşın da büyük desteğini alırken düzenlenen operasyonlara olan inancı da ortaya koydu.

Terör sorununu ortadan kaldırmaya yönelik bu harekatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin ortaya koyduğu irade ile ilgili soruya ankete katılanların yüzde 63'ü 'kesinlikle onaylıyorum' şeklinde cevap verdi.

ABD'nin sınır ötesi operasyonumuza ilişkin tavrına yönelik soruyaysa katılımcıların yüzde 71'i ABD'ye güvenmediğini belirterek cevap verdi.

Aynı konuda Arupa Birliği'nin tavrına yönelik soruya da verilen cevaplar benzerdi. Katılımcıların yine büyük çoğunluğu AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu düşmanca olarak niteledi.

Aynı konuda Arupa Birliği'nin tavrına yönelik soruya da verilen cevaplar benzerdi. Katılımcıların yine büyük çoğunluğu AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu düşmanca olarak niteledi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:12
  1. anket sonuçları
  2. MAK araştırma

YORUM YAZ

  • AliAli9 sa önce
    Suriye bizimdir insallah
  • SerhatSerhat11 sa önce
    68 üzücü miktarda az.demek bir savaş çıksa %32 türkiye yi sırtından vurma riski var
  • Deli İboDeli İbo12 sa önce
    Demekki bu memlekette % 28 civarında vatan düşmanı var.
  • YÜKSEL KILIÇ YÜKSEL KILIÇ 12 sa önce
    geri kalan 22lik dilim zatenCHP HDP liler yani.......

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