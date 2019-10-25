MAK Araştırma'nın son anketinden bomba sonuçlar: Halkın yüzde 68'i...

Anket şirketi MAK Danışmanlık'ın araştırmasına göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek var. Öyle ki ankete katılanların yüzde 68'i operasyona destek verdiğini belirtiyor.

Barış Pınarı Harekatı vatandaşın da büyük desteğini alırken düzenlenen operasyonlara olan inancı da ortaya koydu.

Terör sorununu ortadan kaldırmaya yönelik bu harekatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin ortaya koyduğu irade ile ilgili soruya ankete katılanların yüzde 63'ü 'kesinlikle onaylıyorum' şeklinde cevap verdi.

ABD'nin sınır ötesi operasyonumuza ilişkin tavrına yönelik soruyaysa katılımcıların yüzde 71'i ABD'ye güvenmediğini belirterek cevap verdi.

Aynı konuda Arupa Birliği'nin tavrına yönelik soruya da verilen cevaplar benzerdi. Katılımcıların yine büyük çoğunluğu AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu düşmanca olarak niteledi.

Aynı konuda Arupa Birliği'nin tavrına yönelik soruya da verilen cevaplar benzerdi. Katılımcıların yine büyük çoğunluğu AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu düşmanca olarak niteledi.